サッカー日本代表FW上田綺世（27）に第1子となる女児が誕生した。29日、妻でモデルの由布菜月（28）と双方のインスタグラムを通じて公表した。今夏にW杯北中米大会が控える中、日本代表のエースストライカーに吉報が訪れた。上田は「ご報告です。新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています」と報告。「妻と娘のためこれからより一層頑張ります。これからもよろし