◇ONE SAMURAI 1アトム級ムエタイタイトルマッチ＜王者＞吉成名高ー＜挑戦者＞ソンチャイノーイ・ゲッソンリット（2026年4月29日有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。第13試合でONEアトム級ムエタイ初代王者の吉成名高（エイワスポーツジム）がソンチャイノーイ・ゲッソ