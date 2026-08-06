観光
『観光』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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韓国サッカー協会が外国人審判員に性的接待をしていた疑い
日テレNEWS NNN
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韓国サッカー協会が審判への性接待疑惑を認め謝罪、国内外で批判が高まる
2011〜12年の計7試合で日本人を含む約10人の審判が対象とのこと
ココカラネクスト
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善光寺の宿坊にカナダ人家族が宿泊、座禅や早朝法要を体験して感動
日テレNEWS NNN
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大阪・十三の淀川河川敷に屋台22店舗が並ぶ新スポット「ミナモ十三」が開業
22店舗が出店する屋台形式のグルメエリアが目玉で、初期投資の少なさが出店者に好評とのこと
MBSニュース
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乗客同士でイライラ…ここ1年に新幹線内で増加した「2大トラブル」
プレジデントオンライン
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韓国サッカー協会が審判に性接待か、解説者が「国際的な恥」と批判
W杯・五輪予選を含む7試合で審判買収の疑惑があるとJTBCが報道
スポーツソウル日本版
2026年8月7日
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韓国サッカー協会が外国人審判に性接待をした疑惑、日本人も含まれると報道
日本人も含む外国人審判員約10人が対象で、W杯予選7試合を担当していたという
共同通信
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開業1年のジャングリア、待ち時間300分から60分へ改善し反転攻勢
来場者は想定の150万人を下回る約100万人で、客の3割以上が不満との調査結果もある
テレ東プラス
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
サッカーダイジェストWeb
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開業1年のジャングリア沖縄、集客低迷を乗り越えるための新戦略に密着
開業直後の長時間待ちや屋根付き施設不足で批判を受け客足が低迷している
オリコンニュース
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上野マルイに韓国コスメ「K-BEAUTY ON」がオープン、AI肌診断も導入
AI肌診断機を導入し、肌状態を分析して個人に合った商品を提案する仕組みだ
オリコンニュース
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トランプ大統領が出生地主義の厳格化を命じる大統領令に署名
読売新聞オンライン
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韓国サッカー協会が外国人審判に性的接待をしていた疑惑が浮上
11年から12年の国際大会7試合で審判10人以上に接待を行ったという
J-CASTニュース
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中国人旅行者が韓国へ流入、反中感情が街頭デモへと発展した背景
韓国では中国に好感を持たない人が72%に上り反中感情が高まっており
集英社オンライン
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人気女流雀士が31歳で八丈島に移住、家賃15万円から3万円の島暮らしへ
「このままでは壊れてしまう」と31歳で決断し家賃も間取りも大幅に改善
集英社オンライン
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トランプ大統領が出産ツーリズム禁止令に署名、出生地主義も縮小へ
FNNプライムオンライン
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氷室の歴史を持つ古都奈良がかき氷の激戦区に、店舗数は10年で9倍以上
地元が氷にちなんだ祭りを始め、県内店舗数は約10年で9倍以上に拡大
共同通信