不正に入手した他人のＩＤとパスワードで「楽天」のポイント払いに使うバーコードを表示させるツールを作って提供したとして、静岡県警と神奈川県警、熊本県警の合同捜査本部は１５日、東京都練馬区、無職の男（１９）を不正アクセス禁止法違反幇助（ほうじょ）と詐欺幇助の疑いで逮捕した。発表によると、男は不正に入手した他人のＩＤとパスワードで「楽天」のポイント払いに使うバーコードを表示する不正ツールを作成し、提