アップル（Apple）の最新スマートフォン「iPhone 17e」が3月11日に発売された。オープンマーケット版（SIMフリーモデル）、NTTドコモ、KDDI（au／UQ mobile）、ソフトバンク／ワイモバイルからそれぞれ発売される。 iPhone 17e 「iPhone 17e」は、プロセッサーに最新の「A19」チップを搭載したスマートフォン。ディスプレイは6.1インチのSuper Retina XDR（OLED）を採用し、「Appl