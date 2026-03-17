新たなポイント経済圏が誕生 いま日本では「推し活」と「ポイ活」に励む人が多い。「推し活」とは自分が好きなアーティストや俳優、アニメや漫画のキャラクターのグッズ、公演、ライブなどに、自分の「推す」ものに時間もお金も投資する活動。 また、長らく続く物価高、実質賃金マイナスという状況下、買い物などでポイントを貯めて賢く利用する活動「ポイ活」は今や生活の一部に溶け込んでいる。 昨