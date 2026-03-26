みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。以前は、服といえば店舗で買うものでしたが、通販サイトのサービスが充実して、ネットで買うことが増えましたよね。ネット通販で見逃せないのは「ポイントの還元率」。上手に活用できれば節約にもつながりますが、失敗すると、逆に損してしまうハメに。今回は、そんな知らず知らずにハマっている「ネット通販のワナ」についてご紹介しま