楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「楽天トラベルボーナスプログラム」を1月から変更した。いずれもレベルに応じて、現地決済は0％〜1.5％、オンラインカード決済は3か月以内の予約は1％〜3％、4か月以降先の予約で2％〜6％の楽天ポイントを追加付与する。通常ポイントを合わせると、最大7％の楽天ポイントを付与する。レベルは5段階で、国内宿泊・ツアーの1年間の利用回数に応じ、1回以下がレベル0、2回〜3回がレ