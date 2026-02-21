楽天モバイルのGoogleスマホ「Pixel 9a」が実質8千円からに！最大7060円値下げなど楽天モバイルは13日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応する製品（以下、楽天回線対応製品）として販売している5G対応スマートフォン（スマホ）「Pixel 9a」（Google製）の販売価格を2026年2月13日（金）9時より改定したと