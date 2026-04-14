スズキの「スライドドアワゴン」が魅力的！スズキのトールワゴン「ソリオ」は、外観はコンパクトなのに車内空間にゆとりがあり、電動スライドドアも採用されたことで人気を博しています。ボディサイズは全長3810mm×全幅1645mm×全高1745mm、ホイールベース2480mmと、5ナンバー枠に収まるコンパクトなサイズを実現。【画像】超カッコいい！ これが「最新ソリオ」です！（30枚以上）同じくスライドドアを備えた人気モデルであ