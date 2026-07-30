フィット
『フィット』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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ユニクロの990円「ヘンリーネックタンクトップ」が着回し力の高さで話題
990円ながら1枚着・重ね着・インナーと着回し力が優秀とのこと
オトナンサー
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ジェフ・ディーン氏がGoogleを退職しAI新会社「Discovery Loop」を創業
AIで科学・工学の発見と進歩を加速させる「Discovery Loop」を創業
GIGAZINE（ギガジン）
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「DV被害者か加害者か」論争続いた元OnlyFansモデルが司法取引に応じる
NEWSポストセブン
2026年8月5日
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河村勇輝がサマーリーグで得点力の向上を証明、HCも高く評価
ターンアラウンドジャンパーなど新武器を駆使し、ペイント内で得点を重ね会場を沸かせた
ABEMA TIMES
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スタイリストが指摘する、職場で着てはいけないポロシャツの特徴とは
薄手Tシャツやゴルフ用ポロシャツはビジネスシーンに不向きだという
プレジデントオンライン
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日産が16年ぶりに刷新した新型エルグランドVIPが869万円で登場
最上級仕様「VIP」は869万8800円で、ナッパレザーやBOSEサウンドを搭載している
くるまのニュース
2026年8月4日
2026年8月3日
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ホンダが新型フィットCROSSTARを発売、SUV風デザインが好評
最上級グレードのCROSSTAR（4WD）が295万5700円で登場し注目を集めている
くるまのニュース
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ホンダが新型フィットを刷新、RSはハイブリッド専用モデルへ
グレード体系を再編し「Z」と「RS」はスポーティな内外装に刷新された
くるまのニュース
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AIメモリ需要の急増でMacBook Airの供給が逼迫している
Bloombergのガーマン記者によると最も人気のMacでも在庫確保が困難になっているそう
GIGAZINE（ギガジン）
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ユニクロがエアリズム3Dマスクを再販、新色ベージュとSサイズを追加
再販を望む声が継続的に寄せられたことを受け、サイズとカラーを拡充した
オリコンニュース
2026年8月2日
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新型エルグランドがアルファードより高くても選ばれる走りの魅力
正式発売前に約6000台を受注し、人気グレードの納期は約6か月とのこと
くるまのニュース
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夏に運動量を減らすなら、強度だけは落とさないほうがいい理由
運動の「時間」と「頻度」は減らしても、強度を保てば心肺持久力は維持できるとされる
ダイヤモンド・オンライン
2026年7月31日
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JASRAC、熊本地震受け一部地域での「著作物使用料」請求を3カ月取りやめ
熊本県内10市10町1村の飲食店やカラオケ等を対象に8〜10月の
オリコンニュース
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モンベルがAmazonでセール価格に
ライブドアショッピング
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ニトリと三幸製菓がコラボ、雪の宿そっくりスポンジが発売5か月で話題に
週刊女性PRIME
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1000回落としても割れない皿を開発、地方メーカーが赤字から逆転した戦略
樹脂とガラスを混ぜた素材で1000回落としても割れない皿を実現したという
テレ東プラス