見た目
『見た目』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
-
1万6000人を28年追跡した研究で、容姿と死亡リスクの関連が浮かび上がる
容姿が「魅力的でない」と評価された人の死亡リスクは約1.6倍とのこと
プレジデントオンライン
-
初対面の男性から「オヤジっぽいなぁ」と思われる言動 つまようじはNG
オトメスゴレン
-
会食のプロが教えるお盆帰省の手土産、東京駅近で買える厳選6品
お盆の冷凍庫はすでに満杯なことが多く、アイス等の冷凍品は避けるべきとのこと
プレジデントオンライン
2026年8月7日
-
炭酸を食べる 夏の新定番レシピ
TBS NEWS DIG
-
段ボール箱を取り合う猫2匹、娘が手作りの2階建てハウスで円満解決
マンチカンのきなこくんとミヌエットのおだんごちゃんが一歩も引かず応酬
まいどなニュース
-
BELLYGOMが新大久保に登場
cocotte
-
セブンが新作フライドチキンの発売を告知「おかしなチキン」に期待の声
ブタメンとコラボした「おかしなチキン とんこつ味」
All About
-
永谷園の人気商品「モコモコ」が12年ぶりに復活、令和仕様にリニューアル
2014年終売後も再販希望が絶えず、12年ぶりの復活となった
ガジェット通信
-
レクサスが新型セダン「ES」を発売、BEVモデルを中心に納車待ちが続く
BEVモデルへの反響が特に大きく、すでに予約待ちとなっているという
くるまのニュース
2026年8月6日
-
MacBook Neoが初めてのパソコンとして学生に選ばれ始めている理由
iPhoneと同チップ搭載で連携が充実し、学生の初めての1台に最適とのこと
GetNavi web
-
映画ちいかわの灰色の島民たちが問いかける、共同体の罪と責任
灰色の島民たちが責任の匿名化を体現し、善悪の判断を観客に委ねるという
プレジデントオンライン
-
「加工だと思っていた」と驚かれた2児の母のバランスボール20kg減量
第二子出産後の産後ケアで始め、毎日10分を約8ヵ月続けて達成したという
オリコンニュース
-
DAISOで発見した「ミニミニ財布」コンパクトなのに収納力バッチリ
硬貨・紙幣・鍵をひとまとめにでき、ポケットに収まるサイズ感とのこと
michill
-
洋服の青山がビジネス向けデザインの空調ウエアを全国で販売開始
同じ福山市に本社を置くサンエスと共同開発し半袖シャツ型に仕上げた
ガジェット通信
-
アトピー性皮膚炎で顔の半分が真っ赤 幼少期は身体中に生傷が絶えず
投稿者の夕霧わかなさんは思春期に劣等感と激しい痛みに苦しんだという
オリコンニュース
2026年8月5日
-
「ふざけてません、真剣です」京都の老舗和菓子店がカブトムシ幼虫を再現
御菓子司 長盛堂七代目の植田嘉昭さんが練り切りで精巧に質感まで再現したという
まいどなニュース
-
ダイエット中でも食べられるアイスの種類と太りにくい選び方を栄養士が解説
植物性油脂を含むラクトアイスはアイスクリームより高カロリーになる
ココカラネクスト
-
スタイリストが指摘する、職場で着てはいけないポロシャツの特徴とは
薄手Tシャツやゴルフ用ポロシャツはビジネスシーンに不向きだという
プレジデントオンライン
-
DuckDuckGoがカメラ・AI非搭載の「普通のサングラス」を発売
カメラ・AI・マイク・電子機器を一切搭載しない監視対策製品で
GIGAZINE（ギガジン）
-
カカオ不使用なのにチョコそのもの？「チョコか？」を実際に食べて確かめた
Jタウンネット