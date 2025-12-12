調査会社のインテージは12日、2025年の「クリスマスに関する調査結果」を発表。クリスマスの「予定がない」との回答が54％と過去最高水準だった事がわかった。調査は全国の15歳から79歳の5000人を対象に行われた。2025年のクリスマスの予算は平均で1万6418円だった。前年比100.5％とほぼ横ばいだったが、おととし2023年の2万2588円に比べると低下した状態が続いていて、昨今の物価高を考慮すると、実質的な支出は抑制傾向にある。