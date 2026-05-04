日本の宝飾品（ジュエリー）市場の現状は、どんな具合なのか。矢野経済研究所の『市場調査2026年速報』は、こう発信している。【こちらも】湖池屋、増収基調続くポテトチップス事業と株価の現在地。。。。。宝飾品・貴金属の小売り大手で企画・生産・販売を一気通貫で手掛けるツツミ（7937、東証スタンダード市場）の会社四季報業績欄の見出しは【高水準】。その通りの収益動向が確認できる。2021年3月期の「3.0%減収、15.