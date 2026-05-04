50歳以上限定のマッチングアプリ「Goens(ゴエンズ)」はこのほど、全国のパートナーのいない50代独身男女547人を対象に「一人の哀愁」を感じる瞬間と、新しい出会いの場に対する意識について調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】値下げ惣菜、季節のイベント…ふとした瞬間に訪れる独り身シニアの寂しさ 日常の食事や買い物で哀愁や寂しさを感じるか尋ねたところ、男女とも「まったく感じない」が４割を超え