²¿»ö¤Ë¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÈà½÷¤ò»×¤Ã¤Æ¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤â¡¢¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤È¡¢Èà½÷¤«¤éÀº¿ÀÅª¤Ë¡Ö½Å¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷À­ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÉÕ¤­¹ç¤¤¤¿¤Æ¤ÎÈà½÷¤Ë¡Ø½Å¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¼êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤¬¤ë¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤­¤¿¤éÂ¨¼êÎÁÍý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Ã±½ã¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ê£²£°Âå½÷À­¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¼êÎÁÍý