最近のようで懐かしい、リアルタイムで知らない人にとっては新しい「平成」の時代に流行したグッズやキャラクターを紹介し、タイムスリップしたかのような空気感を楽しむことができる「NEO平成レトロ展」が、29日、大丸神戸店（神戸市中央区）で始まった。5月18日（月）まで。「NEO平成レトロ展」会場大丸神戸店1989年1月から2019年に4月にかけての「平成」は、カメラはフィルムからデジタルに、ポケベルからガラケーに、そ