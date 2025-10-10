NHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」が大団円を迎えてから１週間。ヒロイン・朝田のぶを演じた今田美桜（28）は、その屈託のない笑顔と確かな演技力で「国民的女優」の称号を不動のものにしたと言ってもいいだろう。放送終了にあたり、SNSでは「#あんぱんロス」が飛び交ったが、今田を巡っては、今まさに争奪戦が展開されているという。芸能プロ関係者はこう話す。今田美桜、満島ひかり、長澤まさみが「ビールCM3強女優」と判明！