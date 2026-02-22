2月16日、動画配信サービス「Netflix」がMEGUMI（44）と複数年に渡るプロデューサー契約を締結したと発表した。昨年、MEGUMIが手がけた恋愛リアリティショー『ラヴ上等』が配信され、大きな反響を呼んだことが今回の契約につながったという。2001年に芸能界デビューしたMEGUMIは、抜群のスタイルを武器にグラビアアイドルとして一世を風靡した。その後は俳優、タレントとして活動の幅を広げ、近年は企画・プロデュース業にも進出し