高石あかり（23＝写真）主演のNHK朝ドラ「ばけばけ」が、いよいよ3月27日に最終回。正式表記は「はしご高」の高石演じる“おトキ”も見納めだ。そして30日からは、見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演を務める「風、薫る」がスタート。郄石あかりは明るいキャラクターの内側にある個性的な感性が印象的「『ばけばけ』は高石さんと“ヘブンさん”（トミー・バストウ）の熱演もあって、初回視聴率16.0％（ビデオリサー