【LEVEL5 VISION 2026『匠』】 4月10日21時より配信 レベルファイブは、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026『匠』」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー「レイトン教授と蒸気の新世界」の最新情報を公開した。 番組では、日本語版の収録が終わったことや現在はブラッシュアップの段階であることなどに加え、ゲーム映像と