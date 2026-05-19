「『風、薫る』はヒロインが2人なだけに取り巻くイケメンも多い。りん（見上愛）の初恋相手の虎太郎（小林虎之助）、これから恋仲になりそうなシマケン（佐野昌哉）、直美（上坂樹里）をだました寛太（藤原季節）など多様な相手役から目が離せません」（イケメン評論家）【結果一覧】朝ドラ「理想の男性パートナー」ランキングTOP10朝ドラでヒロイン支える男性パートナー像は？朝ドラといえばヒロインだが、支える男性パートナー