ともに福岡県出身の「1000年に1人の逸材」橋本環奈さんと「福岡で一番かわいい女の子」今田美桜さん。2024年度後期の朝ドラ『おむすび』（NHK）で主演した橋本さんから、今田さんは2025年度前期の朝ドラ『あんぱん』（NHK）に主演し、ヒロインのバトンを受け取りました。橋本さんが1999年2月生まれの26歳、今田さんが1997年3月生まれの28歳なので、年齢は今田さんのほうが2歳年上。しかし、橋本さんが中学生時代に“見つか