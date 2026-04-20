最初は物語の筋がつかみにくかった3月末にはじまったNHK連続テレビ小説『風、薫る』だが、視聴率が振るわないと話題になっている。第1週「翼と刀」（3月30日〜4月3日放送）が週平均で14.3％（関東地区／ビデオリサーチ調べ）、第2週「灯の道」（4月6日〜10日放送）は13.6％（同）だった。【写真を見る】「20歳」とは思えない色気が…“肩出し”ドレス姿が美しい「上坂樹里」朝ドラ史上で期間平均視聴率が最低だったのは、202