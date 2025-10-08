6人組グループ・Kis-My-Ft2藤ヶ谷太輔がプロデュースするブランド『Aimetoi（エメトワ）』の3RD COLLECTIONとして、「25 Eau de Toilette（ニーゴー・オードトワレ）」、「25 Hand Cream（ニーゴー・ハンドクリーム）」、「25 Body Cream（ニーゴー・ボディクリーム）」が、11月17日に発売される。【写真】さわやかな色気を放つ藤ヶ谷太輔昨年9月に誕生し、今年で1周年を迎えた同ブランドは、フランス語で「自分自身を愛する