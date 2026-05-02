女優の安田聖愛（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。1日に一般男性と結婚したことを発表した。安田は文書を公開。「ご報告」と題し、「いつも応援してくださっている皆様へご報告させてください。私、安田聖愛は2026年5月1日に一般男性の方と入籍いたしました」と結婚を発表した。「マイペースな私を穏やかに温かく見守ってくださっている皆様にはいつも感謝しております」とつづり、「優しさと思いやりを常に心に持ち