優待新設のおすすめ銘柄こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。2026年度がスタートして早1ヵ月余り。皆様、新生活はいかがでしょうか。新しい生活にも慣れ、楽しさが増している方、思っていた以上にハードで、ちょっとお疲れの方、新しいことが始まる春は、心も体も結構大変ですよね。株式市場は年度が変わっても特に変化はありませんが、一区切りとして昨年度新規優待を発表した銘柄がどうなったのか、新しい優待は満足で