大人の肌に求めたい“ハリ感”を日中もキープできたら…そんな願いを叶える新作が登場♡B.Aより、スキンケア発想で生まれた新ファンデーションが2026年8月1日に発売されます。ベースメークでありながら、まるで美容クリームのような心地よさと仕上がりを実現。毎日のメーク時間が、肌を慈しむ特別なひとときへと変わります♪ ハリを仕込む新発想ベースメーク ポー