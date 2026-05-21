れいわ新選組の高井崇志副幹事長は２１日、国会内で会見し、山本太郎代表の復帰時期は依然、見通しがついていないことを明かした。山本氏は今年１月に多発性骨髄炎の一歩手前と診断され、療養のために議員辞職していた。代表のまま一線を退くとしていたが、衆院選では最終３日間で街頭演説に立った。その後、再び表舞台からは消えたが、衆院選で惨敗したれいわは地方議員を中心に党役員人事や運営のあり方への不満が噴出。総会