照りのある赤い焼き色が特徴のタイのチャーシュー。現地の言葉で“ムーデーン”と言います。しかし、21日に紹介するムーデーンがいる場所は、食堂ではなく動物園。つぶらな瞳にもちもちな体。タイ東北部の動物園で3月に誕生したコビトカバの「ムーデーン」。実は、タイで2024年に空前のブームを巻き起こした“豚肉団子”の意味を持つ「ムーデン」のめい。「豚肉団子」に「チャーシュー」。“豚肉料理シリーズ”の新たなスターの誕