お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（53）が、自身がMCを務める29日放送のフジテレビ系『ノンストップ!』（月〜金前9：50）に生出演。きのう28日に所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表した相方・日村勇紀（53）について言及した。【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀番組冒頭「ノンストップ！まるごとランキング」の第2位で「バナナマン・日村勇紀休養」のニュースが取