赤ちゃんが泣き出したら、ワンコが心配して駆けつけて…？ワンコの愛と優しさにあふれた行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破。「偉い！」「赤ちゃんが大好きなんだね」「心がほっこりします」といった声が寄せられています。 【動画：ベビーベッドにいる赤ちゃんが泣き出した結果→犬が颯爽と駆けつけて…一生懸命に泣き止ませようとする光景】 赤ちゃんが泣き出したら… YouTubeチャンネル「モ