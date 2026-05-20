クラブの年間最優秀ゴール賞を受賞

海外サッカー、英1部プレミアリーグのブライトンは19日（日本時間20日）、所属するMF三笘薫が、クラブが選ぶ年間最優秀ゴールを受賞したと発表した。左脚負傷により来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーが落選したばかり。日本の早朝に届いたニュースに、ファンからは労いと祝福の声が殺到している。

ブライトンは公式Xで「カオルが3年連続でチームの年間最優秀ゴール賞を受賞!? 何だあのシュート」と記して動画を投稿。現地4月18日のリーグ第33節トッテナム戦で 右サイドからのクロスを、左足で直接合わせた豪快なボレーシュートを選出した。英公共放送「BBCスポーツ」の月間最優秀ゴール賞にも選出されたスーパーゴールで、3年連続の同賞受賞となった。

三笘は、現地9日に行われたウォルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を負傷し、途中交代。15日の日本代表メンバー発表で、その名は呼ばれず、森保一監督は「大会期間中に復帰は難しいと報告を受けて、選出を断念した」と語った。失意の発表から5日でもたらされた朗報。日本時間20日の朝6時過ぎに届いたニュースに、X上の日本ファンも声をあげている。

「3年連続の受賞おめでとう」

「美しいゴールですね」

「どうか1日も早く怪我が治りますように」

「ワールドカップの悔しさはクラブで晴らして欲しい」

「これがW杯で見れたかもしれないと思うと本当に残念でなりません」

「三笘のゴールは華があるよね」

「これピンポイントで合わせるの簡単そうに見えるけど、かなり難しいよな」

「綺麗なボレー！ワールドカップで見たかった…」

また20日は、三笘にとって29歳の誕生日でもあり、「受賞＆誕生日おめでとう！」といった声もあった。



（THE ANSWER編集部）