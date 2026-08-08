スポーツニュース・トピックス
『スポーツニュース・トピックス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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冨田せなが結婚発表 北京五輪でスノーボード女子ハーフパイプ銅メダリスト
スポニチアネックス
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早稲田大の1年・本田桜二郎が快挙…3000m走で銅メダル 陸上U-20世界選手権
7分48秒49を記録し、国際的にはU20日本記録とみなされる好タイムである
スポーツ報知
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女性騎手の今村聖奈 新潟で馬場入場の際に負傷…JRA発表
スポニチアネックス
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FIFAのインファンティーノ会長 愛人へ多額の金銭支払い疑惑が浮上
UEFA事務局長時代に女性職員と関係を持ち給与を30％引き上げたという
SOCCER KING
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青森山田が初戦突破…序盤からの6点リードを守り切った 夏の甲子園
デイリースポーツ
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女子800mの久保凛、決勝進出決める…準決勝1組で3着に 陸上U-20世界選手権
スローペースの中でスパート合戦を制し、決勝進出を確実にしたものである
THE ANSWER
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「2010年生まれ」事実に耳疑った 16歳スーパールーキーがJ1開幕戦で躍動
先制点を含む全3得点に関与し、6万人超の大観衆の前で存在感を示した
THE ANSWER
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板倉滉もクリスタル・パレスに入団？サッカー関係者指摘「大型DF不足で…」
日刊ゲンダイDIGITAL
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冨安健洋のクリスタルパレス入りに歓喜の声「鎌田大地との共闘、熱い」
アーセナル退団から約1年ぶりの復帰で背番号は17番に決まっている
東スポWEB
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セリエAの名門ACミランが新サードユニを発表「間違いなく最高」
サッカーダイジェストWeb
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巨人の高梨雄平、美女とお泊り不倫か ホテルに入り翌朝まで出てこず
女性と密会した高梨は、試合終わりに6時間待つほどご執心だったという
FRIDAYデジタル
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男子シングルス、張本智和がベスト8進出 卓球WTTチャンピオンズ
張本智和・松島輝空・篠塚大登の3選手がそろって準々決勝へ進出した
日テレNEWS NNN
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「超高校級選手」が夏の甲子園沸かす…横浜の大エース・織田翔希に注目
FRIDAYデジタル
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阪神「最強の助っ人」ランディ・バース氏 バックスクリーン3連発の真相語る
オリコンニュース
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C・ロナウドが婚約者と結婚式へ 招待されない人物は？英メディア予想
サッカーダイジェストWeb
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久保建英を超えるデビュー劇も…横浜F・マリノス・三井寺眞が反省の弁
東スポWEB
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危険運転致傷で起訴された本多灯被告 関係者から怒りも「何をやっている」
東スポWEB
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森保一監督 横浜F・マリノスの三井寺眞を称賛「本当に素晴らしい」
スポニチアネックス
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16歳の超新星・三井寺眞 J1開幕戦で最年少先発ゴールを記録
16歳4カ月5日での先発出場と得点はいずれもJ1開幕戦の最年少記録となった
スポニチアネックス
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39歳DF長友佑都、現役続行へ FC東京と再契約…8日ホーム開幕戦で表明か
FC東京と再契約し、8月8日のホーム開幕戦・FC町田ゼルビア戦で正式表明とのこと
スポニチアネックス