三笘薫
神奈川県川崎市出身のサッカー選手。1997年5月20日生まれ。
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月3日
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負傷でW杯を欠場した三笘薫がブライトンにチーム合流、開幕戦は微妙か
監督が「カオルも日本でリハビリ後チームに戻ってきた」と語ったという
SOCCER KING
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三笘薫がブライトンに帰還、プレミア開幕へ向けリハビリを開始
ヒュルツェラー監督が8月2日「日本から戻ってきた」とコメントしたという
サッカーダイジェストWeb
2026年7月31日
2026年7月29日
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月26日
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前田大然がプレミアリーグ加入、日本人選手は計8人に拡大し韓国も驚き
守田英正のハル加入に続く移籍で三笘薫や遠藤航ら計8人がプレミアに集結
サッカーダイジェストWeb
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三笘薫所属のブライトンがG7サミットの影響で合宿地をオーストリアに変更
G7サミットでのヘリ着陸により練習場の芝が傷み、フランス合宿を中止したとのこと
サッカーダイジェストWeb
2026年7月24日
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北中米W杯で浮き彫りになった日本代表の課題と、独自進化への道筋
河治良幸氏によると最大の課題はゲーム管理力と決定力不足だとのこと
サッカーダイジェストWeb
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プレミアリーグで日本人選手が10人に迫る可能性、韓国メディアが注目
鈴木彩艶や守田英正ら移籍が噂される選手を含め計10人に迫るとみられる
サッカーダイジェストWeb
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三笘薫が都内交差点で自転車と衝突、自動車運転処罰法違反で書類送検
警視庁は23日、自動車運転処罰法違反の疑いで三笘を書類送検した
スポニチアネックス