THE ANSWER
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「ゴマキって40歳なのかよ」伝説アイドルの始球式に衝撃 人気曲も披露「変わらなすぎてビビる」
ロッテ―オリックス戦プロ野球のロッテ―オリックス戦が7日、ZOZOマリンで行われ、6-2でオリックスが勝利した。試合前には元モーニング娘。の後藤真…
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1014億円契約→ドジャースが史上初達成「可能性を見抜いていた」 米記者が試算、大谷は158億円超か
米ポッドキャスト番組で明かす米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は左膝に不安を抱えながら、5日（日本時間6日）の敵地カブス戦で2本塁打。OPSも…
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3日連続で甲子園沸かせた“2文字” ファン驚き「なかなか勢いあるぞ」「この夏は多く…」
第108回全国高校野球選手権第108回全国高校野球選手権が7日、甲子園球場で行われ、1回戦で長崎日大（長崎）が立正大淞南（島根）を15-1で下した。開…
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亀田和毅が「ボコボコにやられた」スパー相手に衝撃「えっぐ！」 本人は脱帽「化け物」
インスタグラム更新ボクシングの元世界2階級王者・亀田和毅（TMK）がインスタグラムを更新。「ボコボコにやられた」というスパーリング相手との2シ…
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「推せる」大絶賛翌日…女子バレー元日本代表がまた変身「大女優の風格」「もうスーパーモデル」
インスタグラム更新バレーボール女子の2012年ロンドン五輪銅メダリスト・狩野舞子さんが6日、自身のインスタグラムを更新。「本当に激変」などとフ…
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「めっちゃ可愛い」バド日本の新ユニホームに好評の声 山口茜＆宮崎友花らが着用「新鮮で…」
インスタグラム更新日本バドミントン協会は6日、インスタグラムを更新。17日に開幕する世界選手権（インド・ニューデリー）に向けた直前合宿の写真…
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メダル逸から4日、石川祐希が“8文字”に込めた決意表明「めっちゃ悔しいと思いますが…」反響続々
インスタグラム更新バレーボール男子日本代表の石川祐希主将が6日、自身のインスタグラムを更新。メダルに届かなかったネーションズリーグ（VNL）の…
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中国選手を圧倒直後、張本智和が決めたポーズ 「応援するという意味で」聖地に思いはせ連覇前進
WTTチャンピオンズ横浜大会卓球のワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズ横浜大会第4日は7日、横浜BUNTAIで行われた。男子シングルス2回戦で…
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「熊本に届ける1勝です！」 甲子園で不屈の逆転劇、NHK実況に涙腺崩壊「すごいドラマすぎ」
第108回全国高校野球選手権第108回全国高校野球選手権が7日、甲子園球場で行われ、1回戦で有明（熊本）が立命館宇治（京都）を6-3で下した。2-3の9…
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試合終了直後…NHKに映った高校球児に感動「めっちゃ礼儀正しい」 相手チームに敬意「大好き」
第108回全国高校野球選手権第108回全国高校野球選手権は連日、熱戦が繰り広げられている。6日に行われた大会2日目の第1試合は、神村学園（鹿児島）…
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張本智和、8強入りで連覇前進 「対応が良かった」世界18位の中国選手粉砕【WTTチャンピオンズ】
WTTチャンピオンズ横浜卓球のワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズ横浜大会第4日は7日、横浜BUNTAIで行われた。男子シングルス2回戦で、世…
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甲子園で初のビデオ検証 立命館宇治─有明戦で 盗塁アウト→判定通り、観衆どよめく 今大会で導入
第108回全国高校野球選手権第108回全国高校野球選手権が7日、甲子園球場で行われ、1回戦で立命館宇治（京都）と有明（熊本）が対戦。この試合で、今…
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女子バレー秋本美空と“ディズニーデート”した納得の女性 「姉妹みたい」「天使」ファン和む
インスタグラム更新バレーボール女子の2012年ロンドン五輪銅メダリスト、大友愛さんが7日、自身のインスタグラムを更新。娘で日本代表の19歳・秋本…
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甲子園で耳を疑う情報「今年もいるんだ」 健大高崎の背番号1が「奇しくも…」血縁関係なしの偶然
第108回全国高校野球選手権第108回全国高校野球選手権が7日、甲子園球場で行われ、1回戦で八幡商（滋賀）と健大高崎（群馬）が対戦。健大高崎の先発…
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八村塁が自らタブレットを持って…1対1で高校生に伝えたこと 滲んだロールモデルとしての自覚
BLACK SAMURAI SUMMIT 2026米プロバスケットボール（NBA）クリッパーズの八村塁が主催する次世代アスリート育成プロジェクト「BLACK SAMURAI SUMMIT…
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バレー石川真佑の「1017」を海外称賛「ワオ、すごい」 VNLで大台突破「本当に頼りになる存在」
バレーボール・ワールドがSNS更新バレーボール女子日本代表で主将を務める石川真佑が、ネーションズリーグ（VNL）で大台を突破していた。国際バレー…
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「競輪選手みたい…」1人の高校球児の太ももに騒然 「めっちゃデカなってヤバい」好投手の際立つ成長
第108回全国高校野球選手権第108回全国高校野球選手権が6日、甲子園球場で行われ、1回戦で聖隷クリストファー（静岡）は佐野日大（栃木）に0-1で敗…
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「校歌歌ってたぞw」 もはや甲子園の風物詩…珍客に視聴者注目「今年も元気」「家の近くかと」
第108回全国高校野球選手権第108回全国高校野球選手権が7日、甲子園球場で行われ、1回戦で八幡商（滋賀）と健大高崎（群馬）が対戦。もはや来場が風…
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「まさか甲子園で見るとは…」NHK視聴者が釘付け アルプスから聞こえた超話題の応援「迫力あるね」
第108回全国高校野球選手権第108回全国高校野球選手権が7日、甲子園球場で行われ、1回戦で八幡商（滋賀）と健大高崎（群馬）が対戦。八幡商の応援に…
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「女優さん」と見間違える女子ゴルファーの私服姿 印象ガラリ一変で「前髪初めて見ました」
女子ゴルフ女子ゴルフのセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）がインスタグラムを更新。北海道滞在中のオフショットを公開すると…