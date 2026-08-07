THE ANSWER

「ゴマキって40歳なのかよ」伝説アイドルの始球式に衝撃 人気曲も披露「変わらなすぎてビビる」

ロッテ―オリックス戦プロ野球のロッテ―オリックス戦が7日、ZOZOマリンで行われ、6-2でオリックスが勝利した。試合前には元モーニング娘。の後藤真…