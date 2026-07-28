海外サッカー日本人選手
『海外サッカー日本人選手』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月5日
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伊1部パルマ 鈴木彩艶の移籍交渉巡り、仏パリSGからのオファーを「拒否」か
サッカーダイジェストWeb
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浦和レッズ退団の中島翔哉、ポルトガルへ…5年ぶり3度目の「古巣」復帰
浦和レッズを退団後、かつて2度所属した古巣への3度目の復帰となる
SOCCER KING
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W杯落選の日本人MF佐野航大、オランダ王者に電撃移籍へ「合意に達した」
移籍金は最大1700万ユーロ（約31億円）で5年契約を結ぶとみられる
サッカーダイジェストWeb
2026年8月4日
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鈴木彩艶がパリサンジェルマンと基本合意か パルマは約73億円を要求
スポーツ報知
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ドイツに出現した「SCニッポン」フライブルクの補強策に注目集まる
FOOTBALL ZONE
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サッカー日本代表FW塩貝健人 独のハンブルガーSV移籍に「暗雲」漂う
ヴォルフスブルク新監督が塩貝を高く評価し放出保留の方針になったとのこと
サッカーダイジェストWeb
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鈴木彩艶 パリSG移籍実現でも「武者修行」か…ユベントスへレンタル可能性
PSGは約59億4000万円をオファーし、ユベントスとの争奪戦を制したとのこと
東スポWEB
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独2部ハノーファー96の横田大祐、スコットランドのレンジャーズに移籍へ
ハノーファーとのクラブ間合意は約6億円の基本移籍金にボーナスを加えた条件とのこと
SOCCER KING
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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冨安健洋 クリスタル・パレスと移籍交渉か…鎌田大地の同僚になる可能性も
条件面では大筋合意に達しており、フリートランスファーでの加入が濃厚とのこと
SOCCER KING
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独ボルシアMG 3人目の日本人加入も…DF橋岡大樹をレンタルで獲得か
スカイスポーツによると買い取りOP付き1年レンタルで合意済みとのこと
SOCCER KING
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橋岡大樹、ブンデスリーガのボルシアMG移籍か かつて浦和レッズでもプレー
ボルシアMGへ期限付きで加わるとスカイスポーツドイツ版が29日に伝えた
共同通信
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ドルトムント移籍の18歳・山本天翔 韓国メディアが「神童」と評価し警戒
韓国メディアが「日本のソン・フンミン」と称し脅威と報じた
サッカーダイジェストWeb
2026年7月29日
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冨安健洋にクリスタル・パレスへの移籍可能性浮上 鎌田大地の同僚に？
28日のコモ・カップRCランス戦でトライアル選手としてベンチ入りしたと報じられた
SOCCER KING
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サッカー日本代表GK鈴木彩艶の争奪戦始まる ユベントスなどが参戦か
ユベントスとPSGがパルマと交渉中とイタリアメディアが報じた
東スポWEB
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森保ジャパンDF谷口彰悟 シント=トロイデンと再契約「全力で戦います」
W杯では2大会連続出場を果たし、北中米大会のブラジル戦でもスタメン出場
日テレNEWS NNN