最新のスポーツその他ニュース
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「ゴマキって40歳なのかよ」伝説アイドルの始球式に衝撃 人気曲も披露「変わらなすぎてビビる」
スペシャルライブで「LOVEマシーン」を披露し、セレモニアルピッチも行ったとのこと
THE ANSWER
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スノーボード→ボートレース挑戦の木俣「減量ペース早すぎた」五輪後１０キロランニング日課で８キロ減
現在は68キロから60キロへの減量を達成し、目標体重52キロに向け継続中
デイリースポーツ
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坂本花織さんが引退後の夏を語る、指導スタイルは中野コーチ流に
引退後はコーチ業に専念しており、現役時代と生活が一変したという
デイリースポーツ
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1014億円契約→ドジャースが史上初達成「可能性を見抜いていた」 米記者が試算、大谷は158億円超か
ESPNのパッサン記者は広告等を含め年収158億円超と試算している
THE ANSWER
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3日連続で甲子園沸かせた“2文字” ファン驚き「なかなか勢いあるぞ」「この夏は多く…」
5日の札幌日大、6日の佐野日大、7日の長崎日大と3日連続で登場した
THE ANSWER
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亀田和毅が「ボコボコにやられた」スパー相手に衝撃「えっぐ！」 本人は脱帽「化け物」
「めちゃくちゃ強かった、ボコボコにやられた」と世界トップの強さに脱帽
THE ANSWER
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「推せる」大絶賛翌日…女子バレー元日本代表がまた変身「大女優の風格」「もうスーパーモデル」
作品撮りpart2として公開した4枚の写真がファンの間で大反響となった
THE ANSWER
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「めっちゃ可愛い」バド日本の新ユニホームに好評の声 山口茜＆宮崎友花らが着用「新鮮で…」
インスタグラム更新日本バドミントン協会は6日、インスタグラムを更…
THE ANSWER
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卓球 早田ひながベスト８入り 「徐々に調子が上がってきている」
「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子…
デイリースポーツ
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水連幹部「かなり重く受け止めている」 競泳・本多灯が危険運転致傷起訴
日本水連は25日の初公判の判決後に処分を決める方針で、登録資格停止が濃厚とみられる
デイリースポーツ
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【ボート】平和島Ｇ３ 久田敏之が平和島では１５回目の優出を決めた「バランスが取れて全体に上位」
久田敏之（45）が準優10Rで1着となり優出の一番乗りを決めた
デイリースポーツ
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石川祐希がVNL4位の悔しさをつづり「また強くなります」と決意表明
「メダルに届かず悔しいですが、また強くなります」と力強く決意を表明
THE ANSWER
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【ボート】多摩川 中沢宏奈「多摩川は相性がいいと思っている」
「一般戦」（８日開幕、多摩川）中沢宏奈（３８）＝東京・１０５…
デイリースポーツ
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【オート】川口 上和田拓海が初日とは一変した気配を披露
初日4着から一転、整備を見直し最終コーナーで篠崎をまくり1着を獲得した
デイリースポーツ
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中国選手を圧倒直後、張本智和が決めたポーズ 「応援するという意味で」聖地に思いはせ連覇前進
向鵬を3-0で下した後、仙台育英への応援の意を込めバットスイングのポーズを披露
THE ANSWER
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有明高校の勝利に「熊本に届ける1勝です！」NHK実況に涙腺崩壊
9回2死満塁から永田晴輝の二塁打で逆転し、熊本への1勝をつかんだ
THE ANSWER
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【ボート】徳山ＰＧ１ 大会初出場の武井莉里佳は「結果を出したいし、爪痕も残したい」
初日から3着2回と堅実にまとめ「結果を出したい」と意気込んでいる
デイリースポーツ
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【ボート】徳山ＰＧ１ Ｇ１初出場の内山七海が２走目でうれしい水神祭
「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（７日、徳山）内山…
デイリースポーツ
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競泳・本多灯 SNSで人身事故謝罪「軽率な行動」危険運転致傷の罪で起訴
東京五輪バタフライ銀メダリストが車で人身事故を起こしたとのことで
デイリースポーツ
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張本智和が８強進出でホームランポーズ 甲子園は地元の仙台育英を応援 須江監督から「学ぶこともある。僕が野球をやっていたら入りたかった」
張本智和が向鵬に３−０で勝利し、前回優勝者として４強入りを果たした
デイリースポーツ