Image: WeatherlyJapan

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

海外旅行や出張の際、言語の壁や現地の通信トラブルに不安を感じたことはないでしょうか。

今回は、周囲の音を聞き取りながら自然な対話をサポートするAIワイヤレス翻訳イヤホン「Wooask M9」を紹介します。通信不要のオフライン対応など、実用的な機能が揃っている優れものです！

耳を塞がない設計が生む、自然なコミュニケーション

Image: WeatherlyJapan

「Wooask M9」は、耳を完全に塞がないオープンイヤー型のイヤホン。だから、相手の生の声を直接聞き取りながら、同時に翻訳された音声を確認できます。

Image: WeatherlyJapan

オープン型の利点として、イヤホンを頻繁に着脱する手間が省けるため、対面でのやり取りがよりスムーズに進められるほか、片方のイヤホンを相手に渡すフリートークモードを利用する際も、他人にイヤホンを渡す抵抗感が和らぎます。

そのうえ、最大80%のノイズを除去（※）するノイズリダクション機能も備わっているので、周囲の環境音が入り混じる場所でも、音声を認識しやすいよう配慮されています。

メーカー公表値。実際の使用環境や騒音の種類により、効果は変動します。

Image: WeatherlyJapan

単なる翻訳ツールにとどまらず、10mmダイナミックドライバーを搭載している点もポイント。音楽視聴にも十分なスペックと言えるので、翻訳専用機として持ち歩く必要はナシ。出張や旅行時の荷物をコンパクトに抑えたい人にもピッタリです。

通信環境に左右されないオフライン翻訳

Image: WeatherlyJapan

最大144の言語（70言語＋74の方言）の翻訳に対応しているのは大変心強いポイントですが、海外滞在時に課題となるのが、安定した通信環境の確保です。

AIを使用する「Wooask M9」は、通信環境が整備されていないと利用できないかと思いきや、専用のオフラインカードを利用してあらかじめ言語データをアプリにダウンロードしておくことで、オフラインでも11言語の翻訳が利用できます。

Wi-Fi環境がない場所や、移動中に急にネットが途絶えた際でも翻訳機能が使えるのは、インフラが不安定な地域において心強い存在になってくれるでしょう。パッケージにはPINコードが記載されたダウンロード用のカードが同梱されており、事前に設定を済ませておくことで、万が一の事態にも備えられます。

用途に合わせて使い分ける多彩な翻訳モード

Image: WeatherlyJapan

本製品には、状況に応じて切り替えられるフリートークモード、タッチモード、スピーカーモードの3つの翻訳モードの他、写真翻訳機能も装備。ビジネスでの対話や旅行中の細かな確認事項など、シーンに合わせて適した翻訳方法を選択できます。

多様なシチュエーションでの活用が想定されており、特定の機能に縛られずに状況に応じた対応ができるので、慣れない海外滞在でも心強い味方になってくれることでしょう。

ただ、現在machi-yaにて展開中のプロジェクトはまもなく終了となります。数量限定の割引価格が適用されるリターンも用意されているので、この機会にぜひチェックしてみてください。

machi-ya購入限定！サクラ満開キャンペーン2

Image: machi-ya

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年4月30日（木）23:59 クーポン金額：1,500円OFF（支援金額10,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

耳を塞がずに翻訳が可能！オープンイヤー式の翻訳イヤホン Wooask M9 19,966円 超々早割 33%OFF machi-yaで見る

>>耳を塞がずに翻訳が可能！オープンイヤー式の翻訳イヤホン Wooask M9

Image: WeatherlyJapan

Source: machi-ya