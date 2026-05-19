ギズモード・ジャパン
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もう連写が苦手とは言わせない。「α7R VI」が満を持して登場
Image: ソニー 高画素機にして高速機。そんな夢に片足つっこんでる。ソニーから新しいミラーレスカメラ「α7R …
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MacBook Neo対抗馬の足音？ インテル廉価版プロセッサ搭載ノートPC大量投入か
Image: Adriano Contreras / GIZMODO US はたしてその魅力は？メモリ枯渇と値上げの波にもまれ、最安モデルは…
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メモリ不足による悲しい現実。Galaxy S27はコスト減でモデル間の格差がさらに広がるかも
画像はGalaxy S27シリーズ。Image: Samsung 空前のメモリ不足で、ありとあらゆるガジェットが値上げしています…
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太陽を確認せよ。セイコー5スポーツの方位計搭載フィールドモデル
Image: SEIKO セイコー5スポーツのフィールドシリーズに、簡易方位計を搭載した新モデルが追加されます。アウ…
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転売ヤー対策も準備中か？ Steam Machineの予約販売は4形態になる模様
Image: Valve 今のゲーム業界で新しい「正解」を出し続けているValve。今年は（ホントに年内に出るのかは不安…
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Grok人気急降下。開店休業のデータセンターをAnthropicにリース
Image: JRdes / Shutterstock.com 対アルトマン訴訟でも負けたし、AI開発レースの決着はもうついちゃってる感…
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スマホ連携＆ハイブリッドでリーズナブル。最強のインド版ヤマハ125cc
Image: YAMAHA MOTOR INDIA ヤマハのインド法人 YAMAHA MOTOR INDIAが、環境への負荷を考慮したハイブリッド1…
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今年のApple Watchは超マイナーアプデ？ 期待できるのはバッテリー向上くらい
Image: Raymond Wong / Gizmodo US 今年の秋のAppleの発表会はみどころがたくさん。ジョン・ターナス氏のCEOと…
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息を呑む美しさ。ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた渦巻銀河の神秘
Image: NASA, ESA, CSA, STScI, J. Lee (STScI), T. Williams (Oxford), PHANGS Team 2024年2月6日の記事を編…
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この性能が3万円台ってマジ？ Xiaomiの「REDMI Pad 2 Pro」が実現してる
Image:Amazon.co.jp この記事は2025年10月18日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かい…
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コーヒー成分が老化や病気に関わる受容体に作用する可能性
Image: Shutterstock コーヒー好きには、ちょっと気になる研究です。眠気覚ましにコーヒーを飲む人は多いでし…
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充電を気にせず動画漬け。2万円台で「毎日充電」から解放されるタブレットがあるよ
Image: Amazon.co.jp この記事は2025年08月14日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「か…
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SpaceXとBlue Origin、どっちがNASAのお気に入り？
Image: NASA テック業界は宇宙でも張り合い中！アメリカは中国より先に月面着陸をしようと宇宙空間でも競争し…
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アルテミス2の合成アニメが映し出す、地球低軌道のとんでもない混雑ぶり
Image: Artemis II / NASA / ESRS / Seán Doran 電灯の周りを飛ぶ虫の群れみたい。地球の周りを無数の物…
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脱いだジャケット、手で持たなくてOK。FIDLOCK搭載ミニストラップが便利
Image: WorldDrive こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。昼夜で温度…
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MetaのAIグラスが日本上陸。AIはいよいよ装着時代へ
Photo: 小暮ひさのり ようこそ、日本へ！心待ちにしていた人も多いかもしれませんが、ようやく…です！MetaのA…
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アディダスの大人気モデルとロングセラー。「アディゼロ」を履き比べてみた
Photo: 神津文人 2026年4月26日に開催されたロンドンマラソンで、史上初の2時間切りとなる1時間59分30秒という…
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ガチで惚れた。「360度回転式のスマホリング」が俺史上ベストと言っても過言じゃない
Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホリン…
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手持ち扇風機の不便さを全部解決。クリップ式でどこでも挟もう
Image: SANWA SUPPLY 両手フリーで涼しいのがイチバン。すっかり夏の定番になった、手持ち型のハンディーファ…
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Google Chrome、同意なしで4GBのローカルAIモデルをダウンロードさせている
image: Gargantiopa / Shutterstock.com Google Chromeが、ユーザーの同意なしに約4GBものAIモデルをデバイス…