翻訳
『翻訳』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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日中摩擦をよそに中国の若者がスシローに殺到、上海では14時間待ちも
皿を積み上げる「スシロータワー」動画がSNSで約200万件の「いいね」を集めた
プレジデントオンライン
2026年8月6日
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宣伝費ゼロ・開発2人の日本製ゲームが1カ月で1500万本を売り上げた理由
宣伝費ゼロながら発売1カ月未満で世界1500万本を売り上げたとのこと
プレジデントオンライン
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英語不要・スキル不要で外貨を稼ぐ、円安時代の副業術を専門家が解説
日刊SPA!
2026年8月3日
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アフリカで日本アニメが人気の訳
TBS NEWS DIG
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AmazonでAppleのAirPods Pro 3が参考価格から14%オフの特別価格で販売中
AirPods Pro 3が参考価格42,800円から14%オフの36,800円で販売中
GAME Watch
2026年8月1日
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W杯の勝敗はピッチ外で決まる? 陰謀説が大会後も広がり続ける
日刊ゲンダイDIGITAL
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習近平政権を静かに蝕む水危機、穀物自給率98%の数字に隠された実態
国家の中枢が集中する中国北部は水資源が全体の19%しかなく、南水北調への依存が深刻だという
プレジデントオンライン
2026年7月31日
2026年7月29日
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ウクライナ当局者が「サハリンも攻撃できる」と明かしたドローン戦争の実態
「技術的にはサハリンも攻撃できる」と当局者が語ったとのことで
集英社オンライン
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アルシンド氏が日本代表を称賛、課題は試合の終わらせ方と指摘
ブラジル戦の敗退を悲観せず「恥ずかしい負けではない」と述べた氏は
サッカーダイジェストWeb
2026年7月28日
2026年7月27日
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100社超が撤退した日本の防衛産業が、護衛艦輸出で再生への道を歩み始めた
事業規模は最大2兆円超で、コスト・能力・納期の面で最良と豪州側が評価した
プレジデントオンライン
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原価数十円のバナナが9億円に化けた、現代アートに隠されたビジネスの論理
西田理一郎氏によると、富裕層が買うのは「社会現象の当事者になる権利」だという
プレジデントオンライン
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ドルトムントが来日ツアー向け日本語ユニフォームを公開、SNSで話題に
特別ユニフォームはクラブ名・選手名が日本語表記される仕様となっている
FOOTBALL ZONE
2026年7月26日
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マラドーナが1994年W杯でドーピング陽性となり代表を追われた経緯
エフェドリン陽性の原因はスタッフが誤購入したサプリメントだったとみられる
サッカーダイジェストWeb
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解雇されたライターの名前がAI生成記事に無断で使われていた
Clickout MediaがAI生成記事にトゥアティ氏の名義を無断使用していたとみられる
GIGAZINE（ギガジン）
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武器をもらう側だったウクライナが開戦4年でドローン輸出国へと変貌
戦果の8割をドローンが担い、年間生産量は最大600万機に達するという
プレジデントオンライン