サポーター
『サポーター』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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Jリーグ開幕戦、史上最多の6万3960人 これまでの記録は6万3854人
FOOTBALL ZONE
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スタッド・ランス会長が中村敬斗の残留可能性を示唆、移籍金が交渉の壁に
移籍金2500万ユーロが交渉の障壁となり、解決策が見つからなければ
東スポWEB
2026年8月6日
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アルゼンチンサッカー協会がW杯準決勝の逆転勝利日を代表記念日に制定
2026年W杯準決勝でイングランドに逆転勝利した日を記念日に定めたもの
SOCCER KING
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サラーがトラブゾンスポルで年俸31億円も、世界ランキングは32位にとどまる
基本給1460万ポンド（約31億円）に加えボーナスも含む高額契約とのことだが
サッカーダイジェストWeb
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長友佑都が開幕節のFC東京戦に来場し、ファンへ直接挨拶する予定
今季メンバー登録がなく去就が注目される中での挨拶実施とのこと
FOOTBALL ZONE
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サラーがトラブゾンスポルに加入、空港に2万5000人が集まり歴史的な歓迎
空港周辺に約2万5000人が集結し、自治体が無料シャトルバスを運行する盛況ぶり
サッカーダイジェストWeb
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横浜Mの16歳MF三井寺眞がJ1開幕戦で史上最年少先発デビューの可能性
先発すれば16歳4カ月5日でJ1開幕戦の史上最年少先発となる見込みである
スポニチアネックス
2026年8月5日
2026年8月3日
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W杯で躍動した40歳GKヴォジーニャ、チリ名門コロコロに加入
ポルトガル2部シャベスを退団後、チリ1部名門コロコロへの加入が実現したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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アルゼンチン代表がW杯で掲げた政治的横断幕にFIFAが懲戒処分へ
FIFAは政治的スローガン禁止規定に基づき懲戒委員会が判断するとした
ココカラネクスト
2026年8月2日
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ジダン監督のホーム初采配イタリア戦、チケットが記録的速さで完売
10月3日のホームデビュー戦は記録的な速さで完売したと現地が報じた
サッカーダイジェストWeb
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本田圭佑が韓国代表の監督公募に反応、現地メディアも就任の可能性を報道
ライセンス未保有のため応募は難しいと韓国メディアが報じているが
東スポWEB
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メッシがW杯敗退から13日でマイアミ復帰、監督が存在に感謝
コロンバス戦に途中出場し、スアレスとの連携でシュートを放つ場面も見せた
東スポWEB
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「面白い試み」本田圭佑が韓国代表監督の公募に反応、応募求める声も
本田圭佑がXで「面白い試みやと思う」と反応し、注目を集めている
FOOTBALL ZONE
2026年8月1日
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W杯の勝敗はピッチ外で決まる? 陰謀説が大会後も広がり続ける
日刊ゲンダイDIGITAL
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ニューカッスルのハウ監督が辞任、5年近くの指揮に自ら幕を下ろす
リーグカップ制覇など実績を残したが昨季12位と振るわず自ら退任
SOCCER KING