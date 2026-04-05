ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が5日に自身のYouTubeチャンネルを更新し“日本の未来を変える”新商品を発表した。

ヒカキンは3月28日の午後5時ごろからライブ放送を開始。しかし自身は姿を現さず、真っ暗な画面に波の音だけが聞こえてくるという“意味不明”な内容で、ファンから戸惑いの声が上がっていた。その後、配信の背景は少しずつ変化していた。

そして今月4日には「この度新商品を発表させていただきます」とし「今回の新商品で、僕は日本の未来を変えようと思ってます」と宣言。5日になると麦茶の「ONICHA」を21日7時から全国のセブンイレブンでリリースすると発表し「娘が大きくなった時に、『お父さんが麦茶を変えたんだよ』って胸を張って言いたい。その覚悟で作りました」と、開発に1年以上かけた自信作だと語っていた。

視聴者からは「待ってました！」「絶対買いに行きます！」「朝5時から並びます！」「楽しみすぎて今日の夢の中でも新商品待ってた」「思ってたのと違ったと思ってるのは俺だけじゃないはず」「あれだけ前振り作っといて！！麦茶！！は草」「どうやって日本の未来を変えるんだ？」「告知までに一週間もかけることかよ」といったコメントが寄せられていた。