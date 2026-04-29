4月25日、幕張メッセにて開催されたイベントニコニコ超会議」にて、出演中の実業家・ひろゆきこと西村博之氏が、突如として乱入者から“襲撃”される騒動が起きた。「当日、ひろゆきさんは『超配信者』ステージに出演していたんですが、ステージ袖から乱入者がビニール袋に入ったTシャツを投げつけたんです。幸い、ひろゆきさんは直前で避けたのでぶつからず、被害は出ませんでした。しかし、部外者がステージ上にかなり接近