4月25日、人気ユーチューバーのHIKAKIN（ヒカキン）がYouTubeチャンネルを更新。自身がプロデュースする麦茶『ONICHA』の出荷本数が、発売から3〜4日で700万本を突破したことを報告した。【写真】衝撃…ONICHA発売日に“虫の成虫”混入が発覚した『みそきん』『ONICHA』売上ではなく“出荷本数”動画の冒頭で、「信じられないニュースが入ってきました」と興奮気味に語ったHIKAKIN。曰く、ONICHA発売前に公開した動画内で訪れ