YouTuberのヒカルさんが2026年5月1日に公開した動画で、「ONIBURGER」の発売を発表した。桃太郎に扮したPVを公開ヒカルさんをめぐっては4月29日、タイトルに鬼の絵文字のみを書き、夜の空と荒れる海の映像を背景とし、概要欄には「金曜日の19時半を待っててください」と思わせぶりなメッセージを添えた生配信を実施。これがYouTuberのヒカキンさんがプロデュースする麦茶「ONICHA」発売前のプロモーションと酷似しており、SNSなど

◆「ご報告」と題した動画を投稿した、ヒカル