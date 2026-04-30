ユーチューバー・ヒカル（34）が29日午後7時30分頃から自身のYouTubeチャンネルで始めた“謎の配信”が物議を醸している。ヒカルは鬼のマーク1文字だけをタイトルに付け、生配信を開始。荒れた海がただ映っているだけで、これはユーチューバー・ヒカキンがプロデュースした麦茶「ONICHA」のリリース日まで行った配信に“酷似”している。また概要欄では「金曜日の19時半を待っててください」と意味深なメッセージを投稿。ま