ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が4月30日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」の品切れ店舗が続出していることを報告した。ヒカキンは「セブン-イレブンさんからの情報によると、すでに出荷したONICHAの在庫の9割以上が店舗で売れ、品切れ店舗が増え続けているそうですみんな本当にありがとう！」と報告。「一方で、手に入りづらい状況となっており申し訳ないです。次回販売に向