ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が26日、YouTubeチャンネルとSNSを更新。自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」の出荷本数が、発売から1週間で700万本を突破したと発表した。ヒカキンは動画で「なんと、ONICHA出荷本数が700万本を突破しました。手に取っていただいた皆さん、ありがとうございます」と感謝。あまりの売れ行きに「ど、どういうこと？」と困惑した様子も見せた。そして在庫を格納していた倉庫の映像を