YouTuberのHIKAKINが、29日放送のフジテレビ系バラエティー『奇跡体験！アンビリバボー』（後7：00）に出演。芸名の由来を告白した。【動画】ヒカキンが『ONICHA』を発売『みそきん』の次は麦茶をプロデュースバナナマンの設楽統が「これ、名前のHIKAKINって、どうしてHIKAKINなの？オレ、最初は『非課金』（からきていると）思っていたの」と告白。HIKAKINは「課金ゲームではないんですけど」と笑いつつ「名前が『ヒカル